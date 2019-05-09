رمضان مميز في كوريا الجنوبية بالإفطار المجاني والأذكار الجماعية

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

لدى كل دولة في العالم عاداتها وتقاليدها للاحتفال بشهر رمضان الكريم، وفي كوريا الجنوبية توجد مظاهر عديدة لشهر رمضان بعد دخول الدين الإسلامي إلى البلاد عام 1950 عند اندلاع الحرب الأهلية الكورية، حيث شاركت القوات المتعددة الجنسيات من الأمم المتحدة في الحرب، وحينها زار كوريا إمام يدعى عبدالكريم إسماعيل وقدم الدين الإسلامي إلى الكوريين لأول مرة.

وبحسب إحصائيات الاتحاد الإسلامي لمسلمي كوريا الجنوبية، يعيش ما بين 120 و130 ألف مسلم من الكوريين والأجانب، ويكثر عدد المقيمين من الجالية الباكستانية والبنغالية، ويصل عدد الكوريين الأصليين حوالي 35 ألف مسلم.

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وفي شهر رمضان يوزع اتحاد المسلمين في كوريا الجنوبية مواقيت الإمساك والإفطار، ويعلن عن فتح المساجد لأداء صلاة التراويح، والأداء الجماعي للأدعية والأذكار وإقامة الأمسيات الإسلامية للتعريف بتعاليم الإسلام ونشرها بصورة صحيحة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

كما يقدم المركز الإسلامي في كوريا برامج خاصة في شهر رمضان مثل تقديم إفطار مجاني يومي للمصلين، وإقامة صلاة التراويح يوميًّا في المساء.

وتوجد في كوريا العديد من المحلات العربية التي تتفنن في بيع ما تعوّد عليه المسلمون في بلادهم من مواد غذائية وحلويات وكل ما له صلة بالعادات والتقاليد في شهر رمضان.