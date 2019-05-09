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كم ساعة تسوين الفطور ؟.. تصل إلى 6 ساعات؟!
متابعات الخليج 365 - الرياض
يعتبر طعام الإفطار في رمضان هو أهم شيء بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين بعد صيام طويل من الفجر وحتى أذان المغرب، ليكون وقت إعداد الفطور محل جدل واسع بعد تساؤل بشأن المدة التي تقضيها النساء في إعداد الطعام.
وعبر وسم ” كم ساعة تسوين الفطور ؟ ” تباينت الإجابات، حيث قال البعض إنهن يستغرقن أكثر من 5 ساعات لإعداد الطعام وقالت أخريات إنهن يكتفين بساعة واحدة فقط لإتمام كل “السفرة”.
ورأى البعض أن الطعام ليس مهماً بمقدار استغلال الشهر الكريم في الصلاة والعبادة والدعاء، فيما وصف البعض طعام الإفطار أنه متعة بعد صوم شاق ولا بد وأن تهتم به المرأة لأنه يمثلها ويمثل قدرتها وتقديرها للمنزل والعائلة.
وأكدت إيمان أنها تستغرق أكثر من 5 ساعات في إعداد الإفطار، وذلك لأنها تدعو يومياً أهل زوجها وأهلها لمشاركتهم الطعام.
أما أم نوف فقالت إنها تستغرق من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسةً عصراً في إعداد الفطور.
وعلقت ريم: ٤ ساعات وأحياناً ٣ على حسب وما يتبقى من الفطور نتسحّر به”.
وكتب عامر: أولاً الله يكتب أجرهن وأجر صيام كل من تناول إفطارهن.. ثانياً هناك مبالغة أشوفها بصراحة حتى من زوجتي بالسفرة.. وأنا أقولها دائماً ترا تمر ولبن وسمبوسة والكريمة تكفي ما لها داعي المبالغة.
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