طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بمعظم مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماًء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة وفرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي.

وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.