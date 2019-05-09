رقم شكاوى حساب المواطن وخطوات التقدم بالشكوى اعتراضاً على قيمة استحقاق الثامنة عشر من الدعم

عبر تصريح له أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على قيمة استحقاق الدعم للدفعة السادسة عشر، وذلك لجميع المواطنين الراغبين في تقديم اعتراض على قيمة الدعم المقدمة لهم، وأكد البرنامج أن تقديم الاعتراض يتم من خلال البوابة الإلكترونية ل حساب المواطن، موضحاً بأن تقديم الشكاوى يتم بعد مرور 5 أيام من تاريخ الصرف وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد الخاص. بمركز دعم المساعدة لمستفيدي برنامج حساب المواطن رقم شكاوى حساب المواطن حيث يمكن للمواطنين الاعتراض على قيمة الاستحقاق المالي السادسة عشر وهو ما سنتناوله عبر مقال اليوم.

رقم شكاوى حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو من أهم الأدوات التي تساعد في عملية التحول الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك متناسبا مع أهداف برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، بالإضافة إلى تأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهو ما يسعى لتحقيقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أمران يجب التأكد منها قبل تقديم شكوى لحساب المواطن

هذا وقد حدد برنامج الدعم الوطني أمرين يجب التحقق منهما قبل الشروع في تقديم شكوى إلى برنامج حساب المواطن.

أولاً: يجب التأكد من وجود اختلاف بين المبلغ الذي تم إيداعه في حساب المستفيد و المبلغ الذي تم احتسابه من خلال حسابة حساب المواطن.

ثانياً: يجب التأكد من وجود أهلية قانونية لجميع التابعين للمستفيد من الدعم.

في حال وجود أي اعتراض على قيمة الاستحقاق يمكن لمستفيدي #حساب_المواطن تقديم شكوى بعد 5 أيام من تاريخ الصرف.

بالخطوات كيفية تقديم الشكاوى لحساب المواطن

ذلك وبعد تيقن المواطن من توافر الأمرين السابقين، يمكن للمواطن التقدم على نحو سليم بتقديم اعتراض أو تظلم على قيمة الدعم التي حصل عليها من برنامج الدعم المادي “حساب المواطن” ولكن يلزم مرور 5 أيام من تاريخ استلام الدفعة المالية من مستحقات الدعم .

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أما عن خطوات تقديم الشكوي فهي كما يلي:

أولا: يقوم المواطن بالدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من خلال عمل تسجيل دخول بعضويته.

ثانيا: يتم ملء استمارة.

ثالثاً: ترفق مع الشكاوى كافة الوثائق المطلوبة من المستفيد.

ما هو رقم شكاوى حساب المواطن؟

ومن جانبها، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أن مركز اتصال برنامج حساب المواطن يعمل في خدمة كافة المواطنين، مؤكدة بأن معدل الاستجابة للرد على الاتصال الواحد لا يتجاوز نصف دقيقة، وذلك كي تم الرد على استفسارات المواطنين في وقت قياسي يبلغ 30 ثانية.

رقم شكاوى حساب المواطن: 19912

ما هي الفئات المستحقة للدعم المادي المقدمة من برنامج حساب المواطن؟

خمس فئات مستفادة تم تحدديها من جانب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهي:

رب الأسرة السعودي: حتى لو كان رب الأسرة هو أرملة أو مطلقة.

رب الأسرة حاملا بطاقة التنقل.

المواطن السعودية حامل بطاقات التنقل ومستقل السكن.

المواطن السعودي مستقل السكن

المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

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