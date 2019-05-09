شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 42.5 مليار ريال مجموع الدفعات منذ انطلاق البرنامج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) كشف المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو 2019 بلغ 42.5 مليار ريال، وأن مبالغ الأثر الرجعي بلغت 333 مليون ريال.

كشف المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن سلطان القحطاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إجمالي الدفعات منذ انطلاق برنامج حساب المواطن وحتى الدفعة الثامنة عشرة لشهر مايو 2019 بلغ 42.5 مليار ريال، وأن مبالغ الأثر الرجعي بلغت 333 مليون ريال.

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