شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القبول بـ«جامعة الملك خالد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبها)

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم مواعيد القبول للعام الجامعي القادم 1441هـ، حيث سيتم استقبال جميع طلبات الالتحاق من خلال البوابة الإلكترونية بدءاً من يوم 15 / 10 / 1440 هـ حتى 30 / 10 / 1440 هـ.

Advertisements

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن عمليات الفرز والترشيح وإعلان نتائج القبول ستكون على مرحلتين أساسيتين، الأولى بتاريخ 5 /11 /1440هـ لدرجة البكالوريوس، والثانية ستكون بتاريخ 9 / 11 / 1440 هـ للمقاعد المتبقية من درجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم، مؤكدا أن عمليات القبول ستكون جميعها إلكترونية، ولا يتطلب الأمر الحضور إلى العمادة أو إرسال أي وثائق أو سجلات عند التقديم على الجامعة، وفي حال وجود أي استفسارات لدى المتقدمين، يمكنهم التواصل مع العمادة من خلال خدمة التواصل عن طريق بوابة القبول، التي تمكّن الطالب والطالبة من إرسال الطلب ليتم الرد عليه بطريقة سريعة ومباشرة من قبل فريق العمل المكلف بذلك. وحث الدكتور القرني جميع الراغبين في التقدم على سرعة إنهاء إجراءات الاختبارات الخاصة بالقبول، حتى يتسنى للعمادة استدعاء هذه الدرجات بشكل إلكتروني، مشيرا إلى أنه لن ينظر في أي درجة بعد تاريخ 30 / 10 /1440هـ.

وأشار عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد أن القبول سيكون بشفافية عالية، حيث سيتم إعلان النسب التي سيتوقف عندها القبول في كل تخصص في كل مرحلة، وسيتم طرح ما تبقى من المقاعد الشاغرة لجميع المتقدمين بتاريخ 12 / 10 / 1440هـ عن طريق خدمتي القبول الفوري وخدمة تغيير القبول، التي تمكّن الطالب الذي لم يقبل في المرحلتين السابقتين أو الذي يرغب في تغيير تخصصه من تنفيذ ذلك بشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفق نسب القبول دون الرجوع للعمادة.

وأبان الدكتور القرني أن القبول في برامج الدبلومات التطبيقية المدفوعة سيكون بتاريخ 13 / 11 / 1440هـ، داعيًا جميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقدم إلى جامعة الملك خالد، إلى الحرص على تسجيل البيانات بطريقة صحيحة عن طريق البوابة الإلكترونية، مع ترتيب الرغبات حسب الأولوية والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تتيحها العمادة.