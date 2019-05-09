شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تلغي معيار تقييم الحجاج لأداء الشركات واستحداث معيار «المشاركة المجتمعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

حددت وزارة الحج والعمرة يوم الـ20 من شهر شوال القادم، كآخر موعد لاعتذار شركات ومؤسسات حجاج الداخل عن المخيمات المخصصة لها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، وذلك قبل تشغيل البوابة الإلكترونية.

من جهة أخرى، ألغت الوزارة معيار تقييم الحجاج لأداء الشركات والمؤسسات اعتباراً من موسم حج هذا العام خلال استبيان الرضا المرسل من الوزارة، والاستعاضة عنه بأن تعكس نتائج تقييمها من الحجاج على شكل الخمسة نجوم، في برامجها المعروضة للحجاج في المسار الإلكتروني، بحيث يتماشى ذلك مع الممارسات العالمية في هذا المجال من الخدمة. واستحدثت الوزارة معياراً جديداً بمسمى مشاركة المنشأة في برنامج الحضانات الموسمية وخصص لها نقطتين واستحداث معيار آخر على المشاركة المجتمعية وما ستقدمه الشركات من مقاعد مجانية في مخيماتها لدعم البرامج المجتمعية المختارة من الوزارة.

من جهة ثانية، تعتزم الوزارة عمل تصميم موحد للوحات التعريفية في جميع مخيمات الشركات وتمييز اللوحات التعريفية، باعتماد لون موحد لكل برنامج خدمة واعتماد زي موحد للعمالة في المخيمات والعاملين في مجال التغذية والإعاشة.