شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين، وتجديد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته، والإشادة فى هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التى تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.

كما بحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم ،وكذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن .