شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يشكر أمير الحدود الشمالية بمناسبة تحقيق المنطقة المركز الأول في التوطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية احمد سليمان الراجحي شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، بمناسبة تحقيق المنطقة المركز الأول في قرارات التوطين على مستوى المملكة خلال شهر إبريل 2019، كما قدم شكره للمنشآت على التزامها بقرارات التوطين وتمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب وزير العمل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "أشكر سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على تحقيق المنطقة لهذه النتائج المتميزة في التوطين.. كما أشكر المنشآت على التزامها بقرارات التوطين وتمكين أبنائنا وبناتنا من الفرص الوظيفية".