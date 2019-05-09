"المغامسي" يحسمها: لا يجوز شرعًا تقسيم ساعات وأيام الدوام بين الموظفين

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أكد إمام وخطيب مسجد قباء، ومدير عام مركز "البيان لتدبر معاني القرآن" بالمدينة المنورة صالح عواد المغامسي، أنه لا يجوز شرعًا تقسيم ساعات وأيام الدوام بين الموظفين؛ لأن الوظيفة أمانة ويجب أن تؤدى على أكمل وجه دون أي تقصير.
وتفصيلًا، جاء رد "المغامسي" في برنامج "منابر النور" على قناة mbc، عن حكم التنسيق بين الموظفين لتقاسم أيام وساعات العمل؛ وذلك بعلم وموافقة الرئيس المباشر في العمل؛ حيث قال: "لا يحق لرئيسك المباشر مثل هذه الصلاحية، الأصل في الدوام الوظيفي في الدولة 8 ساعات يوميًّا، وتقلص في رمضان إلى 5 ساعات، ولا يوجد في النظام أن العمل الذي يقوم به اثنان أن أحدهما يداوم يومًا والآخر يداوم يومًا ثانيًا".
وأوضح: "هذا للأسف حتى في بعض المستشفيات الحكومية؛ يكون الدوام 8 ساعات فيأتي مثلًا ممرضان أو أخصائيان يعملان في المختبر أو الأشعة؛ فيتقاسمان ساعات الدوام؛ وهذا كله غير جائز شرعًا، وهذه أمانة يجب أن تؤدى على أكمل وجه".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.