، "أردوغان" يسجن و"أردوغان" تفضحه.. ماذا قالت هذه الكاتبة عن مأساة تركيا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحدّثت عن اعتقالها وفرارها إلى ألمانيا ورقم قياسي وقالت: الوضع أصبـح محزنًا

أكدت الكاتبة التركية المقيمة في ألمانيا "أصلي أردوغان"، أن الأوضاع في تركيا تتأزم أكثر فأكثر بالنسبة لحرية التعبير والصحافة والمعتقلين؛ لافتة إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 300 ألف معتقل في تركيا، وباتت البلاد تحطم الرقم القياسي في سجن الصحافيين.

وقالت الكاتبة "أصلي"، الحاصلة على جوائز عالمية، إنها لا تفكر في العودة إلى تركيا؛ مشيرة إلى أن الأمل في ذلك يتضاءل، وسوف تظل على الأقل 10 سنوات خارج الوطن.

وقد احتُجزت "أصلي أردوغان" -بحسب موقع "عثمانلي"- في وقت سابق، لمدة 4 شهور بسبب قضية صحيفة "أوزغور جوندام"؛ الأمر الذي جعلها تذهب إلى ألمانيا.

وأشارت إلى أنه يوجد حاليًا أكثر من 300 ألف معتقل في تركيا، وأنه عندما تم اعتقالها كان هذا العدد 160 ألفًا.

وأوضحت: "تركيا تحطم الرقم القياسي في سجن الصحافيين؛ فهناك حوالى 170 صحافيًّا يقبعون في السجن"؛ مضيفة: "العديد من قادة وأعضاء حزب الشعب الديمقراطي ذي الأغلبية الكردية معتقلون".

ولفتت إلى أنه يتم إنشاء سجون جديدة في تركيا، وأن حكومة رجب أردوغان، تهدف إلى ارتفاع القدرة الاستيعابية في المعتقلات إلى 500 ألف شخص حتى عام 2021؛ فالوضع أصبح محزنًا للغاية.

يُذكر أن "أصلي أردوغان"، أصدرت كتابًا باسم "المباني الحجرية وغيرها" -طبعة ألمانية- العام 2009، وترصد فيه التطورات التي حدثت في تركيا تحت حكم العدالة والتنمية.