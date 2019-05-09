، "الاتحاد الأوروبي" يرد على التهديدات الإيرانية بتخصيب اليورانيوم: مرفوضة ،

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أكدت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا" وكذلك الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رفضها للتهديد الإيراني والمهلة التي حددتها طهران ومدتها 60 يومًا، قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك: "نرفض أي إنذار، وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية كانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية.
وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منه قبل سنة.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي.
وبعد ساعات من التهديد الإيراني، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد في التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.
"الاتحاد الأوروبي" يرد على التهديدات الإيرانية بتخصيب اليورانيوم: مرفوضةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
أكدت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا" وكذلك الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رفضها للتهديد الإيراني والمهلة التي حددتها طهران ومدتها 60 يومًا، قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك: "نرفض أي إنذار، وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية كانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية.
وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منه قبل سنة.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي.
وبعد ساعات من التهديد الإيراني، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد في التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
01:36 PM
بيان أوروبي مشترك: سنعيد تقييم احترام طهران لالتزاماتها في المجال النووي
أكدت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا" وكذلك الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، رفضها للتهديد الإيراني والمهلة التي حددتها طهران ومدتها 60 يومًا، قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق النووي.
وقالت الدول الثلاث ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في بيان مشترك: "نرفض أي إنذار، وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي".
ووفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية كانت طهران أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج القطاعين المصرفي والنفطي الإيراني من عزلتهما الناجمة عن العقوبات الأميركية.
وأعلنت إيران، الأربعاء، أنها ستعلق تنفيذ بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة منه قبل سنة.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي.
وبعد ساعات من التهديد الإيراني، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة على إيران، تستهدف صادراتها من المعادن الصناعية، في أحدث تصعيد في التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي المبرم في 2015.
، "الاتحاد الأوروبي" يرد على التهديدات الإيرانية بتخصيب اليورانيوم: مرفوضة ،
المصدر : الخليج 365
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