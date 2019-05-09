محمد بن مسعود - الدمام - اعتمدت الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز خالد بن علي بن سماح الزيادي محكمًا لجائزة التعليم للتميز. يُذكر أن الزيادي شارك في تحكيم ملفات المرشحين لفئات الجائزة في دورتها التاسعة. "الزيادي" محكمًا معتمدًا في جائزة التعليم للتميز صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09 اعتمدت الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز خالد بن علي بن سماح الزيادي محكمًا لجائزة التعليم للتميز. يُذكر أن الزيادي شارك في تحكيم ملفات المرشحين لفئات الجائزة في دورتها التاسعة. Advertisements 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 01:21 PM اعتمدت الأمانة العامة لجائزة التعليم للتميز خالد بن علي بن سماح الزيادي محكمًا لجائزة التعليم للتميز. يُذكر أن الزيادي شارك في تحكيم ملفات المرشحين لفئات الجائزة في دورتها التاسعة. ، "الزيادي" محكمًا معتمدًا في جائزة التعليم للتميز ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الزيادي" محكمًا معتمدًا في جائزة التعليم للتميز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.