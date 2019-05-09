، فتح باب التسجيل بـ"سعودي قاب".. فرصة ومكافأة وتعيين أفضل 15 ،

محمد بن مسعود - الدمام - برنامج مدته 3 أشهر والمتدربون يوزعون بالرياض والشرقية والغربية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى لعدد ١٠٠ متدرب للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة "سعودي قاب"، بدءاً من يوم الأحد 7/9/1440هـ الموافق 12/5/2019 وحتى يوم الأربعاء 29/5/2019، وذلك عبر الرابط https://docs.google.com/forms/d/12pVXyucrkHqbBt_zq15CN7GK47YMaSu1utbHZNfRiuQ/edit.

وأوضحت الوزارة أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي، ويفضل من يكون قادرًا على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وألا يكون المتقدم موظفًا أو لديه سجل تجاري، ويفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي.

وأشارت إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي، وفرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أنه سيتم اختيار وتعيين أفضل (15) متدربًا في وحدة "سعودي قاب"، والحصول على شهادات معتمدة، مدربون لهم خبرات دولية.

وبينت الوزارة أن مدة الدورة (3) أشهر بواقع (5) أيام أسبوعيًا و(8) ساعات تدريب عملي ونظري يومياً، وسيتم توزيع المتدربين (100 متدرب) على منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية.

وأفادت أنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين، ويمكن الاستفسار على البريد التالي: [email protected]