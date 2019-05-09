، خالد بن سلمان  يلتقي "مارتن غريفيت" مجددًا موقف المملكة الثابت تجاه اليمن ،

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التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.
وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين، وتجديد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته، والإشادة فى هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التى تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
كما بحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن.
خالد بن سلمان يلتقي "مارتن غريفيت" مجددًا موقف المملكة الثابت تجاه اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-09
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.
وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين، وتجديد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته، والإشادة فى هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التى تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
كما بحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
01:09 PM
بحثا ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية الايرانية لإفشال جهود إحلال السلام
التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى اليمن.
وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء اليمنيين، وتجديد موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته، والإشادة فى هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التى تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق.
كما بحث الجانبان آخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكذلك ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن.
، خالد بن سلمان يلتقي "مارتن غريفيت" مجددًا موقف المملكة الثابت تجاه اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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