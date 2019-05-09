، السعودية ترسل 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لقطاع غزة ،

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أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة بفلسطين عبر 13 شاحنة؛ تزامنًا مع دخول شهر رمضان؛ حيث ستقطع قرابة 1000 كيلو باتجاه القطاع.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، الدكتور بندر حجار، عن تخصيص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزيعها على المستحقين بقطاع غزة الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهة المستلمة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
وبيّن الدكتور بندر حجار، أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك؛ مفيدًا بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.
يُذكر أن هذه اللحوم ستصل إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خصصت 10 كيلوات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.
السعودية ترسل 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لقطاع غزةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-09
أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة بفلسطين عبر 13 شاحنة؛ تزامنًا مع دخول شهر رمضان؛ حيث ستقطع قرابة 1000 كيلو باتجاه القطاع.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، الدكتور بندر حجار، عن تخصيص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزيعها على المستحقين بقطاع غزة الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهة المستلمة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
وبيّن الدكتور بندر حجار، أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك؛ مفيدًا بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.
يُذكر أن هذه اللحوم ستصل إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خصصت 10 كيلوات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
01:07 PM
عبر 13 شاحنة تزامنًا مع دخول شهر رمضان وستقطع قرابة 1000 كيلو
أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة بفلسطين عبر 13 شاحنة؛ تزامنًا مع دخول شهر رمضان؛ حيث ستقطع قرابة 1000 كيلو باتجاه القطاع.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي، الدكتور بندر حجار، عن تخصيص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزيعها على المستحقين بقطاع غزة الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهة المستلمة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.
وبيّن الدكتور بندر حجار، أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة؛ لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك؛ مفيدًا بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر الشقيقة، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.
يُذكر أن هذه اللحوم ستصل إلى نصف مليون محتاج في القطاع وفق آلية توزيع محددة حيث خصصت 10 كيلوات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة.
، السعودية ترسل 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لقطاع غزة ،
المصدر : الخليج 365
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