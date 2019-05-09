، "سبعيني" يناشد إنقاذ حياة زوجته: تعاني فشلاً كلويًا ولا أملك تكاليف "الغسيل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: التكاليف تزيد عن 5500 ريال شهرياً وأحياناً لا تغسل الكلى لضيق ذات اليد

ناشد مقيم سبعيني في عسير مساعدته في إنقاذ حياة زوجته الخمسينية عبر الغسيل الكلوي الذي عجز عن دفع تكاليفه العالية، لاسيما وأنه بلا عمل لكبر سنه وضعف قوته، مبيناً أنها أمضت أكثر من 12 سنة في الفشل الكلوي وقرابة 4 عقود في المملكة العربية السعودية.

وقال المقيم اليمني مقبل محمد لـ"الخليج 365": "تعاني زوجتي -زهرة- من فشل كلوي منذ 12 سنة ويتم الغسيل لها في المستشفى المدني بخميس مشيط بتكاليف عالية لم نستطع توفيرها، فأنا سبعيني ولا أستطيع العمل لأوفر قيمة التكاليف التي تزيد عن 5500 ريال شهرياً والتي نضطر في كثيرٍ من الأحيان لعدم الغسيل وذلك لضيق ذات اليد".

وأضاف: "كنت أعمل بإحدى الشركات نجاراً لسنواتٍ طويلة ولكن كبرت بالسن وضعف بصري وتراجعت قواي بعد أن تجاوزت الـ 70 عامًا، فأصبحت عاجزاً عن تكاليف علاج زوجتي، ولكنني على ثقة أن البلد بلد خير وولاة أمره ومواطنيه يقدمون الخير للجميع ويمدون يد العون، وبها باقة ورد لكل محتاج بائس، فكيف لمن لجأ لجناب هذا الوطن وعاش هو وأسرته على ترابه ولا يرى له وطناً غيره، فأنا أقيم في هذا البلد الطاهر منذ أكثر من 50 عامًا لم أغادر المملكة ولو للزيارة، ولدي 5 بنات جميعهن من مواليد المملكة ولم يغادرن المملكة منذ ولادتهن التي تزيد عن 3 عقود لبعضهن.

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