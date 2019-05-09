، "هيئة الاتصالات" تدعو لتفعيل خاصية الامتداد الآمن "DNSSEC" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مجموعة من المواصفات التقنية التي تهدف إلى تأمين وحماية المعلومات

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كل الجهات والأفراد المسجلين لأسماء النطاقات، إلى تفعيل خاصية الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC) لأسماء النطاقات الخاصة بهم، سواء تلك التي ضمن شبكاتهم أو لدى الجهات المزودة لخدمات الاستضافة.

وأكدت الهيئة على جميع مسؤولي الأنظمة في مختلف الجهات، ضرورة التأكد من أن خاصية الامتداد الآمن (DNSSEC) مفعّلة في جميع أجهزة الاستعلام (Resolvers)؛ وذلك لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت الوطنية.

وكشفت الهيئة أن الامتداد الآمن لنظام أسماء النطاقات (DNSSEC)، يُعد مجموعة من المواصفات التقنية التي تهدف إلى تأمين وحماية المعلومات التي يقدّمها نظام أسماء النطاقات (DNS)، والمستخدمة في زيادة مستوى الأمان في نظام أسماء النطاقات، والحد من بعض الهجمات الإلكترونية.

ويأتي هذا التوجه ضمن سعي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تطوير منظومة أسماء نطاقات الإنترنت السعودية (.السعودية،.sa) وتلبيتها للمتطلبات التشغيلية والأمنية، وتفاعلًا مع التقارير المنشورة حول وجود محاولات مستمرة تستهدف البنية التحتية للإنترنت بشكل عام ومنها أنظمة أسماء النطاقات (DNS).

يُذكر أن الهيئة، توفر منذ عام 2017م خدمة تفعيل الامتداد الآمن لأسماء النطاقات السعودية لعموم المسجلين؛ حيث تُعد المملكة أول دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تطبيق الامتداد الآمن وتوفيره لعموم المستخدمين.

وقد عقدت الهيئة العديدَ من البرامج التدريبية وورش العمل حول بروتوكول الامتداد الآمن لأسماء النطاقات (DNSSEC)؛ بهدف رفع الوعي لدى الجهات الوطنية به، واستفاد منها أكثر من 220 مشاركًا.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع إلى زيارة موقع (www.dnssec.sa).