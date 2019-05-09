موسم رمضان يدشن حسابه الرسمي على “تويتر”.. إبراز للفعاليات والأنشطة

دشن “موسم رمضان” حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”. ويهدف الحساب إلى إبراز فعاليات وأنشطة الموسم خلال شهر رمضان المبارك. وتتنوع الفعاليات بين الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. وللتعرف على الأنشطة والفعاليات ومواعيدها وأماكنها والجهات المنظمة؛ بالامكان زيارة الرابط التالي: https://twitter.com/MawsemRamadan

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