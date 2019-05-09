السعودية: الشورى يوافق على تجديد نظام الإقامة

وافق مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس على تجديد نظام الإقامة داخل المملكة بهدف استقطاب الميسورين وأصحاب رؤوس الأموال.

وتضمن النظام الجديد للإقامة منح المقيم مزايا منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل وغير ذلك.

ويفرض النظام الجديد دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز يسمى مركز الإقامة المميزة وتكون الإقامة المميزة على نوعين غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد وفق شروط من أبرزها وجود جواز ساري المفعول مع وجود الملاءمة المادية مع تقرير صحي وسجل جنائي.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تحدث من قبل عن الذين يعيشون في المملكة لمدة 10 أو 20 سنة، دون خلق عائد اقتصادي للسعودية.

وأكد ابن سلمان أنه يهدف من خلال البطاقة الخضراء لإعطاء الأجانب جزء من الحقوق للاستثمار والتحرك بحرية داخل السعودية، وأن هذا يدعم الاقتصاد السعودي، وقال:" البطاقة الخضراء ستمكن العرب والمسلمين من العيش طويلاً في السعودية"، بحسب "سبوتنيك".