«مدني الباحة» يبدأ حملة تفتيش ميدانية على المحال ومحطات الوقود

بدأت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنفيذ حملة تفتيش ميدانية للتأكد من التزام المحلات التجارية والفنادق ومحطات الوقود والمطاعم بوسائل السلامة .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة جمعان بن ديس الغامدي، أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية في وسائل الدفاع المدني في المحلات التجارية، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف جميع المحلات والمجمعات والمطاعم، بالإضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز.

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وأفاد أن الحملة ستمتد طيلة فصل الصيف، كما ستتوسع في نطاقها الجغرافي والنوعي لتشمل مختلف المنشآت الحكومية والخاصة، داعيًا المواطنين للتعاون مع الدفاع المدني بالالتزام بتوفير واستخدام وسائل السلامة والحماية المدنية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من التعرض للحوادث المؤسفة التي قد تهدد حياتهم، وتدمر ممتلكاتهم نتيجة إهمال استخدام وسائل الوقاية والسلامة.

وكشف مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، في وقت سابق، عن إعداد خطة متكاملة لتنفيذ حملة توعوية مكثفة وبرامج إعلامية وتعليمات إرشادية؛ للتعريف بأهمية تركيب أجهزة كواشف الدخان بالمنازل، تفاديًا لوقوع خسائر بشرية ومادية قد تحدث نتيجة عدم الاعتماد على أجهزة كشف الدخان.

وأشار الفريق العمرو إلى أن هذه الحملة تأتي كخطوة أولية في مسيرة تستهدف المواطنين والمقيمين وتثقفهم بضرورة وأهمية تركيب أجهزة كواشف الدخان في المنازل، موضحًا أن هذه الحملة تضمنت تجارب وقصص نجاح لشركاء الدفاع المدني ممن لديهم تجارب وخبرات عريقة في حملات الأمن والسلامة، وكذا المستثمرين في استيراد وتصنيع وبيع أجهزة الكشف عن الدخان، إضافة إلى نشطاء لديهم منصات تواصل ذات متابعة عالية من قبل الجمهور، فيما تخللها بث ونشر مقابلات إعلامية، وأفلام توعوية، بالتنسيق مع الإذاعات والقنوات التلفزيونية والفضائية. وتشارك في الحملة عدد من القطاعات.