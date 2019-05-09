الأرصاد تحذر من رياح وأمطار رعدية خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فجر الخميس، تقريرًا شاملًا يوضح الأحوال المناخية على أنحاء المملكة خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أنها تتسم بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مصحوبة بهطول أمطار الرعدية، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، وستكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية، على مرتفعات نجران وجازان، وعسير، الباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض والقصيم وحائل، موضحة أن الموج سيرتفع من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر ستكون من متوسط الموج إلى هائج. ولفتت الهيئة، إلى أن درجة الحرارة القصوى ستكون 44 درجة على الأحساء، والدنيا ستصل إلى 11 درجة على القريات.

وفي إنذار لها، لفتت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» إلى أن منطقة الرياض، سوف تتأثر بتلك التقلبات الجوية، خاصة محافظات (الخرج، الدوادمي، الرياض، الزلفى، القويعية، المجمعة، حوطة بني تميم، عفيف)، لافتة إلى أن الإنذار يبدأ من الثالثة صباح الخميس، حتى الحادية عشرة من مساء اليوم.

في السياق ذاته، وجَهت الهيئة إنذارًا لأهالي منطقة القصيم (البكيرية، الرس، النبهانية، بريدة، عنيزة)، محذرة من رياح سطحية مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية، فيما لفتت إلى أن الإنذار يبدأ من الثالثة والنصف من صباح الخميس، حتى التاسعة من صباح اليوم ذاته.