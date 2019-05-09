وزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للعمرة

ترأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا للعمرة في مقر الأمن العام بجدة، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للعُمرة، بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، ألقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، كلمة استعرض فيها ملامح الخطة الأمنية العامة، والأدوار والمهام المنوطة بكل جهة لمهمة أمن العمرة لهذا العام 1440هـ، وذلك بعد أن تم العمل على تطوير الخطة بدراسة السلبيات والإيجابيات للأعوام السابقة، ومعالجة السلبيات وتطوير الإيجابيات.

وناقش الاجتماع سبل الوصول إلى الأهداف المنشودة لأمن وسلامة وراحة المعتمرين والمصلين، وتحقيق رؤية اللجنة العليا للعمرة في جودة الأداء أمنيًا وتنظيميًا؛ وبما يرتقي لتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمرة وخدمة المعتمرين والزوّار، ومتابعة مشروعات العمرة وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.