السعودية اليوم / رئيس هيئة الهلال الأحمر يتفقد الخدمات الإسعافية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 4 رمضان 1440هـ الموافق 9 مايو 2019م واس

تفقد معالي رئيس هيئة الهلال الاحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أمس المراكز الإسعافية بمنطقة المدينة المنورة يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور معلا الجابري وعدد من القيادات الفنية والادارية العليا بالهيئة.

واستهل الدكتور القاسم الزيارة التفقدية بعقد الاجتماع الدوري للجنة الإشرافية العليا للحج والعمرة بالهيئة، ثم زار غرفة العمليات المركزية بالمنطقة وتحدث معاليه مع مسعفي المنطقة عبر الشبكة اللاسلكية هنأهم فيها بشهر رمضان المبارك وحثهم على ضرورة تكاتف الجهود لخدمة ساكني وزائري المدينة النبوية،

ثم التقى بعد ذلك بالعاملين في مركز إسعاف باب السلام من أطباء ومسعفين، كما تفقد خلال الزيارة الفرق التطوعية والإسعافية والعنايات المتقدمة العاملة بالمسجد النبوي ووقف خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة للمصلين وزائري المسجد النبوي، وشارك بعدها في الإفطار الجماعي بمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي.

عقب ذلك التقى معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العمل الإسعافي بالمسجد النبوي والخدمات المقدمة من الهيئة في المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به.

وتوجه الدكتور القاسم بعد ذلك إلى مركز القلب بالمدينة المنورة لزيارة أحد مسعفي المنطقة الذي مر بعارض صحي أثناء نوبته حيث اطمأن على صحته برفقة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالحميد الصبحي، كما تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، عقب ذلك المراكز الإسعافية الداخلية بالمنطقة والتقى خلالها بمنسوبي المراكز، ثم اختتم معاليه زيارته التفقدية بمركز إسعاف الخالدية وتناول طعام السحور بمشاركة منسوبي المركز والوفد المرافق له.

وشدد الدكتور القاسم خلال جولاته على المراكز الإسعافية ولقاء منسوبيها على أهمية تضافر الجهود لخدمة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعاون مع جميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف المسجد النبوي الشريف للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.

// انتهى //

12:43ت م

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