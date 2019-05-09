اجتماعي / لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران تطلق نادي الزهور الرمضاني



نجران 04 رمضان1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران أمس، نادي الزهور الرمضاني لعام 1440 للهجرة، وذلك بمقر اللجنة بحي المخيم.

وأكدت اللجنة أن النادي الذي يشتمل على فعاليات وبرامج ترفيهية وتثقيفية، يأتي ضمن المسئولية المجتمعية للجنة وما تبذله من جهد لخدمة المجتمع والرفع من القدرات البدنية والذهنية لأفراده، مشيرةً إلى أن النادي يفتح أبوابه لمرتاديه من الساعة 9:30 وحتى الـ 11:30 مساءً.

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12:34ت م

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