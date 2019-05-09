السعودية اليوم / "الأرصاد" في تنبيه متقدم : رياح مثيرة للأتربة على منطقة تبوك



تبوك 04 رمضان1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء, مشيرةً إلى أن هذه الحالة سوف تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصةً مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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12:34ت م

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