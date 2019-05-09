السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس



رام الله 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة شبان فلسطينيين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية في نابلس ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عوريف جنوب نابلس وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها ، واعتقلت كلا من أسيد عبد الحفيظ شحادة ، وأسعد لويس صفدي، وفراس محمد شحادة ، وعبد الله بهاء شحادة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

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12:04ت م

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