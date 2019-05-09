السعودية اليوم / "الأرصاد" في تنبيه متقدم : هطول أمطار رعدية غزيرة على منطقة عسير



أبها 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على بعض محافظات منطقة عسير، تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات ومراكز خميس مشيط النماص و تنومة وسراة عبيده والحرجة وظهران الجنوب و محايل والأجزاء المجاورة لها.

وشهدت منطقة عسير أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت محافظة رجال ألمع و مركز"قنا" التابع لمحافظة محايل ومركز السودة وطبب وعقبة "الصماء" الرابطة بين السودة ومحافظة رجال ألمع .

// انتهى //

11:52ت م

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