السعودية اليوم / لجنتا الصداقة البرلمانية بمجلس الشورى تجتمع مع سفيري اليابان والبرازيل



الرياض 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة واليابان، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات .

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الياباني .

من جهة أخرى استقبل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرازيلية بالمجلس المهندس محمد بن حامد النقادي أمس سفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسليو سوزا ديلانينا .

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة و البرازيل في مختلف المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية .

يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية .

// انتهى //

11:50ت م

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الرياض 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واسعقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية اليابانية بمجلس الشورى بالرياض أمس اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة المهندس عباس بن أحمد هادي وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة واليابان، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات .كما بحث الاجتماع سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي المشترك على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الياباني .من جهة أخرى استقبل عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البرازيلية بالمجلس المهندس محمد بن حامد النقادي أمس سفير جمهورية البرازيل لدى المملكة مارسليو سوزا ديلانينا .وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة و البرازيل في مختلف المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية .يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية .// انتهى //11:50ت م0020

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