

نجران 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران أمس، باليوم العالمي للهلال الأحمر والصليب الأحمر ،ووزع بهذه المناسبة وجبات إفطار على الصائمين, داخل مدينة نجران والمحافظات التابعة لها.

وتضمنت برنامج الاحتفاء إقامة جناح توعوي في مركز رويال سنتر التجاري، و إطلاق حملة للتبرع بالدم،وزيارة المصابين بالحد الجنوبي.

و تأتي الفعاليات في إطار حرص الهيئة على إبراز دورها الإنساني المتمثل في تقديم الخدمات الطبية والإسعافية الطارئة للمرضى والمصابين في الظروف العادية والكوارث، والإسهام في رفع مستوى الوعي الصحي والمشاركة في أعمال الإغاثة بما يتفق مع القيم والتعاليم الإسلامية والأصول المهنية، وتوطيد العلاقة مع الجمهور والجهات الحكومية والأهلية بما يخدم الصالح العام.

// انتهى //

11:46ت م

0019





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهلال الأحمر بنجران يحتفي بيومه العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.