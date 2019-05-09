السعودية اليوم / أمانة عسير تغلق ١٣٨منشأة مخالفة منذ بداية شهر رمضان



أبها 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

كثفت أمانة منطقة عسير حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية مع بداية شهر رمضان المبارك ،ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" في أسبوعها الـ 48.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية والإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت على تقديم منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية على مستوى أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في محافظات المنطقة، أسفرت عن مخالفة ٨٤١ منشأة ،وإتلاف ٥٨٠٣ كيلو جرامات من المواد الغذائية الفاسدة بينما أغلقت ١٣٨ منشأة لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة ،وسوء تداول وتخزين الأطعمة .

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11:31ت م

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