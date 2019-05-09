إصابة خمسة أشخاص في حريق منزل شعبي بأبها

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - أبها

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باشر الدفاع المدني في أبها، اليوم الخميس، حريقًا اندلع في غرفة بمنزل شعبي بحي مدينة سلطان.

وأوضح الدفاع المدني أنه نتج عن الحريق تعرُّض خمسة أشخاص (رجل وامرأة وثلاثة أطفال) لحروق من الدرجة الأولى والثانية وتم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر.