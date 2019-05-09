2019-05-09

واتساب يتوقف لدى مئات الآلاف من المستخدمين خلال أشهر

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، أنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل “ويندوز” خلال أشهر، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.

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وقال القائمون على التطبيق المملوك لـ”فيسبوك”، في تحديث نشروه على مدونتهم، إنه “لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج “مايكروسوفت” بدءًا من ديسمبر المقبل”.

وأضافوا: “نظرًا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت”، بحسب سكاي نيوز.

وكانت “مايكروسوفت” أطلقت نظام التشغيل “ويندوز فون” الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام، ونصحت المستخدمين بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” الخاص بـ”غوغل”، أو “آي أو إس” الخاص بهواتف “أبل”.