في مثل هذا اليوم 4 رمضان .. مواجهة بين حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل واسترجاع أنطاكية

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - محمود نبيل

يعيش مليار ونصف المليار مسلم حول العالم، روحانيات شهر رمضان الكريم، وبقدر ما تحمل هذه الأيام من مشاعر رائعة يعيشها المسلمون حول العالم، فإنها أيضًا تُخلد العديد من الأحداث التاريخية التي مثلت علامات فارقة سواء في التاريخ الإسلامي أو حتى في حياة المسلمين أنفسهم.

وشهد اليوم 4 رمضان العديد من الأحداث التي تتعلق بتاريخ المسلمين، خاصة وأنها تتعلق بشكل مباشر بحياة الأنبياء أو حتى المسلمين بالعصور الحديثة.

حمزة بن عبد المطلب

في مثل هذا اليوم الرابع من رمضان في العام الأول هجريًا، أوفد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب على رأس قوة مكونة من 30 رجلًا لاعتراض مجموعة أوفدتها قريش بقيادة أبي جهل، إلا أن الفريقين لم يدخلا في معارك بينهما.

زياد بن أبيه

في مثل هذا اليوم الرابع من رمضان عام 53، توفي القائد العسكري والسياسي الأموي زياد بن أبيه، بعد إسهامات مختلفة في علوم السياسة والفنون العسكرية.

استرجاع أنطاكية

في مثل هذا اليوم الرابع من رمضان عام 666 هجرية، استطاع المسلمون بقيادة الظاهر بيبرس استرجاع أنطاكية من أيدي الصليبيين بعد معارك ضخمة خاضتها جيوش المسلمين.

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وصول العثمانيين بلغراد

في مثل هذا اليوم الرابع من رمضان عام 927 هجرية، تمكن العثمانيون من فتح مدينة بلغراد، وهي صاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية مع الدولة العثمانية آنذاك، وذلك بعد محاصرتها ثلاث مرات دون جدوى قبل أن يتمكنوا من إحكام السيطرة عليها.