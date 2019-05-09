شكرا لقرائتكم ضبط 30 ألف منتج مخالف في مصنع مستحضرات تجميل بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-09 ضبط 30 ألف منتج مخالف في مصنع مستحضرات تجميل بالشرقية متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلنت هيئة الغذاء والدواء إغلاق مصنع مستحضرات تجميل بالمنطقة الشرقية مخالف للاشتراطات الصحية وأُسس التصنيع الجيد. Advertisements وأعلنت الغذاء والدواء أنه تم ضبط 30 ألف منتج و2 طن مواد خام فيه. كما ضبطت الهيئة في وقت سابق، ٤ أطنان لحوم وأسماك وزيوت ومعجنات ومخللات منتهية الصلاحية ومخزّنة بطريقة سيئة في منشآت غذائية بجازان، وذلك ضمن الحملة الرقابية خلال شهر رمضان التي تنفذها الغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة جازان.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 30 ألف منتج مخالف في مصنع مستحضرات تجميل بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.