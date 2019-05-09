كراني يكشف خريطة الأمطار على المملكة اليوم

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، وجود فرصة أمطار قائمة على بعض مناطق المملكة اليوم الخميس.

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وأوضح كراني أن المناطق هي: الوسط، والشرق، الجزء الأوسط والشرقي للشمال، وأجزاء من الغربية، والمصايف وشرقها، والجنوبية الغربية”، متابعًا أن الطقس لطيف ليلًا معتدل نهارًا على الشمال والمصايف ومعتدل ليلًا حار نهارًا على ما تبقى من المملكة، مع نشاط للرياح السطحية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة وفرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.