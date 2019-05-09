زراعة القصيم تحذر المتنزهين ومربي الماشية بسبب رش الجراد

جدة - عمرو شويل بريدة - الخليج 365 - فهد العمران :

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرع الزراعة بالقصيم المتنزهين وأصحاب المواشي والمناحل بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر حيث سيتم رش الجراد اليوم الخميس باستخدام طائرات ‎الرش الجوي بالإضافة للفرق الأرضية.

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وقال فرع الزراعة بالقصيم عبر حسابه في تويتر :”سيتم رش أسراب الجراد عبر طائرات ‎الرش الجوي اعتباراً من يوم الخميس الموافق ١٤٤٠/٠٩/٠٤ هـ فعلى جميع المتنزهين ومربي الماشية والنحل الإبتعاد عن مواقع تواجد الجراد ، حفظ الله البلاد والعباد وجنبها كل سوء ومكروه”.

‎وحذرت الزراعة من جمع وأكل الجراد المعامل بالمبيدات لخطورته على الصحة العامة.

من جهة أخرى ناشدت زراعة القصيم المواطنين بضرورة التبليغ عن أسراب الجراد عند مشاهدتها بالمنطقة وإرسال الموقع على الواتس آب للرقم ٠٥٥٥١٣٤٠٢٠ لإجراء اللازم.