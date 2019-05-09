ترقية أكثر من 1400 موظف في الأمر بالمعروف

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اعتمد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ترقية أكثر من ١٤٠٠ موظف خلال العام الحالي١٤٤٠هـ، وشملت الترقيات عدداً من الموظفين تنوعت وظائفهم ما بين وظائف دينية وإدارية، والتي تمت في مختلف فروع الرئاسة العامة بالمملكة العربية السعودية.

وتحظى الرئاسة العامة في مختلف أعمالها بالدعم والتأييد من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.