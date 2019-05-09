الان تتابع فتح التقديم للتخصصات الجامعية بكلية الملك خالد العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن إضافة تخصصين جديدين للمتقدمين من حملة الشهادة الجامعية في المحاسبة والهندسة الصناعية حيث يبدأ التقديم عليها من يوم الأربعاء 3 / 9 / 1440 هـ وحتى 8 / 9 / 1440 هـ .

ومن ضمن شروط التسجيل (للجامعيين) أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف او الأمانة وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألا يقل عن تقدير عن (جيد) وأن لا يكون قد أمضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية في أحدى التخصصات التالية : الهندسة الصناعية والمحاسبة ولا يزيد سن المتقدم الجامعي عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (27) سنة .

أن تكون الشهادات العليا الجامعية الحاصل عليها الطالب بعد درجة البكالوريوس في نفس مجال التخصص أما الحاصلين على الشهادة الجامعية من الجامعات الأجنبية يلزمهم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم.

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أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165) سم – (52) كجم والحد الأعلى (188) سم – (95) كجم للطلبة الجامعيين وأن يكون غير متزوج من أجنبية.

أن يجتاز المقابلات واختبارات التخصص واختبار اللياقة البدنية واجتياز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

أن يكون المتقدم لائقاً طبياً وسليماً من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وإلا يكون قد تعين على وظيفة حكومية خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو لنظام الخدمة العسكرية حالية أو سابقة.

بالنسبة لخريجي السنة الحالية الذين لم يحصلون على نتائجهم بعد, يكتفى بالمعدل المتوقع الحصول عليه ويفضل إستخدام متصفح انترنت اكسبلورر 8 فاعلى ولا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعه (60 دقيقة).

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي:

https://www.kkmar.gov.sa