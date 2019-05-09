الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في تعليم الدوادمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدوادمي -الخليج 365:

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي عن توفر وظائف شاغرة بمسمى حراس ومستخدمين ومستخدمات بالإدارة والمدارس التابعة لها والمدارس التابعة لمكاتب التعليم في كلٍ من الجمش والبجادية نفي السر على لائحة المستخدمين مرتبة (31) وبند الأجور فئة (أ) وفق الشروط التالية :

أن يكون المتقدم سعوديًا ومتزوجًا ولا يقل عمره عن(35) عامًا لحراس مدارس البنات.

أن يكون مكملًا لعمر (18)عامًا للمستخدمين والمستخدمات و(25)عامًا لحراس مدارس البنين.

أن يكون المتقدم ساكنًا بمقر الوظيفة المعلن عنها مع إرفاق ما يثبت ذلك .

Advertisements

أن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة .

أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

ألا يكون حاصلًا على راتب تقاعدي أو تأمينات.

ألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية أو قد حكم عليه بقضية مخلة بالشرف وأن يجتاز الكشف الطبي وأن يجتاز المقابلة الشخصية .

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ مناور بن عبدالله الروقي على من يرغب التقدم لتلك الوظائف التسجيل عبر الموقع الالكتروني للإدارة :http://dwadmiedu.gov.sa

خلال الفترة من يوم الأحد 7 / 9 / 1440هـ إلى 24 / 9 / 1440هـ.