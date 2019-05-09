"سبق" تكشف تفاصيل وشروط نظام الإقامة المميزة.. تأشيرات وحرية تنقل ويشترط "الملاءة المالية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت "سبق" تفاصيل نظام الإقامة المميزة الذي أقرّه "الشورى" اليوم، وهي المعاملة القادمة من مجلس الوزراء للدراسة، فوافق عليها ٧٦ عضواً، إلا أن البعض عارضها وعددهم ٥٥ عضواً، فكان السواد الأعظم يرون أهمية النظام؛ لما له من مصالح للبلد والقضاء على بعض أوجه التستر، ويدفع بعجلة الاقتصاد، ويحرك النشاط التجاري، خاصة وأن النظام يشترط "الملاءة المالية" للمتقدم حتى يستفيد من الإقامة المميزة.

ويمنح النظام المقيم عدة امتيازات كالإقامة مع أسرته وتأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل والعمل في منشآت القطاع الخاص والتتقل بينها وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة، وتكون الإقامة إما لمدة غير محددة أو مجددة بسنة قابلة للتجديد.

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ومن الشروط التي يجب توفرها للمتقدم على الإقامة المميزة جواز سفر ساري المفعول، ولا يقل العمر عن ٢١ عاماً، وإثبات ملاءة مالية، وإن كان داخل المملكة إقامة نظامية، وسجل جنائي خالٍ من السوابق، وتقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية بما لايتعارض مع الأنظمة المعمول بها.