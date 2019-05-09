محمد بن مسعود - الدمام - #حساب_المواطن: إيداع دعم مايو بدأ ويستمر لنهاية اليوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09 بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وقال البرنامج إن إيداع الدفعة ١٨ سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. 09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440 11:25 AM Advertisements الدفعة الـ "١٨" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج الدفعة الـ "١٨" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن.

وقال البرنامج إن إيداع الدفعة ١٨ سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. ، #حساب_المواطن: إيداع دعم مايو بدأ ويستمر لنهاية اليوم ،

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