، خلال أشهر .. "واتساب" يتوقف لدى مئات الآلاف من المستخدمين ،

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أعلن تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، أنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز" خلال أشهر، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.
وقال القائمون على التطبيق المملوك لـ"فيسبوك"، في تحديث نشروه على مدونتهم، إنه "لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج "مايكروسوفت" بدءًا من ديسمبر المقبل".
وأضافوا: "نظرًا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت".
وكانت "مايكروسوفت" أطلقت نظام التشغيل "ويندوز فون" الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام، ونصحت المستخدمين بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بـ"غوغل"، أو "آي أو إس" الخاص بهواتف "أبل".
ولم يحقق "ويندوز فون" نجاحًا مماثلاً لنجاح منافسيه، كما أن "مايكروسوفت" لم تقم بتطويره بالشكل الكافي.
ومع ذلك، سيتضرر الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون "واتساب" على هواتف "ويندوز"، عندما يتوقف التطبيق عن العمل.
خلال أشهر .. "واتساب" يتوقف لدى مئات الآلاف من المستخدمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-09
أعلن تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، أنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز" خلال أشهر، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.
وقال القائمون على التطبيق المملوك لـ"فيسبوك"، في تحديث نشروه على مدونتهم، إنه "لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج "مايكروسوفت" بدءًا من ديسمبر المقبل".
وأضافوا: "نظرًا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت".
وكانت "مايكروسوفت" أطلقت نظام التشغيل "ويندوز فون" الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام، ونصحت المستخدمين بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بـ"غوغل"، أو "آي أو إس" الخاص بهواتف "أبل".
ولم يحقق "ويندوز فون" نجاحًا مماثلاً لنجاح منافسيه، كما أن "مايكروسوفت" لم تقم بتطويره بالشكل الكافي.
ومع ذلك، سيتضرر الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون "واتساب" على هواتف "ويندوز"، عندما يتوقف التطبيق عن العمل.
09 مايو 2019 - 4 رمضان 1440
11:23 AM
"الشركة": نظرًا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة
أعلن تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري، أنه سيتوقف عن العمل على جميع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل "ويندوز" خلال أشهر، في خطوة قد يتضرر منها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم.
وقال القائمون على التطبيق المملوك لـ"فيسبوك"، في تحديث نشروه على مدونتهم، إنه "لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج "مايكروسوفت" بدءًا من ديسمبر المقبل".
وأضافوا: "نظرًا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت".
وكانت "مايكروسوفت" أطلقت نظام التشغيل "ويندوز فون" الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010، لكنها أعلنت مؤخرًا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام، ونصحت المستخدمين بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بـ"غوغل"، أو "آي أو إس" الخاص بهواتف "أبل".
ولم يحقق "ويندوز فون" نجاحًا مماثلاً لنجاح منافسيه، كما أن "مايكروسوفت" لم تقم بتطويره بالشكل الكافي.
ومع ذلك، سيتضرر الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون "واتساب" على هواتف "ويندوز"، عندما يتوقف التطبيق عن العمل.
، خلال أشهر .. "واتساب" يتوقف لدى مئات الآلاف من المستخدمين ،
المصدر : الخليج 365
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