سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 04 رمضان 1440 هـ الموافق 09 مايو 2019 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،لقاء رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ،وتم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع عقب الحرب على العاصمة ، موضحة إعلان باريس باريس بهدنة غير مشروطة في ليبيا، مع تحديد خط وقف إطلاق النار تحت إشراف دولي،أشار الرئيس ماكرون إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، ولإنهاء الهجوم العسكري الذي شن على طرابلس.

وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس،مؤكدا على تجنب أي تصعيد إضافي للعنف وتمهيد الطريق للعودة إلى العملية السياسية، كما أكد على تقديم ألمانيا الدعم لمجهودات السلام التي تقودها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

ونوهت الصحف إلى اشتباكات طرابلس تتسبب في أضرار كثيرة ومتعددة فى شبكة الكهرباء وضواحيها ، مبينة الجهود التى تقوم بها الشركة لعودة الخدمة فى عدد من المناطق ، ومشيرة إلى الأضرار التي تعرضت لها عدد من المحطات التى تغذى مناطق جنوب العاصمة وخاصة بن غشير والطويشة وبئر مروان، موضحة ان هذه الأضرار تقدر مئات الملايين.

ونقلت الصحف تحذير منظمة الصحة العالمية من تفشي الأمراض الفتاكة بما فيها الكوليرا جراء الاشتباكات المسلحة الدائرة في تخوم طرابلس منذ أكثر من شهر،مشيرة إن الحرب الدائرة قد ينتج عنها “زيادة هائلة” في أعداد الضحايا “قتلى ومصابين” في صفوف المدنيين، مضيفة أن أطراف الاشتباكات تستخدم أسلحة متطورة في المعارك التي تستنزف المخزون الدوائي بالمستشفيات.

وتطرقت الصحف إلى إعراب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها العميق إزاء تزايد حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري منذ اندلاع القتال في طرابلس، لافتة إلى أنّ تلك الحالات تطال مسؤولين وناشطين وصحفيين، حيث تنذر هذه الحالات بتدهور سيادة القانون في ليبيا.

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08:09ت م

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