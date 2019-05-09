انت الان تتابع تفاصيل خبر "الباكر" يوضح تصريحاته حول دخول المصريين إلى قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 09:51 صباحاً - قال أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في قطر، إن ما تناقلته وسائل الإعلام الأسبوع الماضي من تصريحات حول عدم الترحيب ببعض الجنسيات في البلاد "اقتطعت من سياقها".

وأكد الباكر، في تصريح صحفي مساء أمس الأربعاء، أن "قطر ترحب بجميع الجنسيات، بما فيها المواطنون الذين يحملون جنسيات دول الحصار والذين يتوافدون على الدوحة".

وأردف قائلاً: "يعمل لدى القطرية 750 موظفاً، بعضهم من كبار الموظفين، في الخطوط الجوية القطرية من الجنسية المصرية".

ولفت الى أن "وسائل الإعلام التي اقتطعت التصريحات الماضية تجاهلت إعرابي في نفس السياق عن انفتاح قطر على جميع دول العالم، واستعدادها للانفتاح على دول الحصار التي تقدمت بخطوة ستتبعها الدوحة بخطوات حسبما أكدت قيادة البلد في وقت سابق".

كما أوضح أنه "كان يتحدث بشكل عاطفي بصفته مواطناً قطرياً، متضرراً من الحصار المفروض على البلاد".

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وكان الباكر قد أدلى بتصريحات أعرب فيها عن رفض الدوحة منح مواطني مصر تأشيرات دخول جراء موقف القاهرة في الأزمة الخليجية، ما أثار ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الباكر يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

وأوشكت الأزمة الخليجية وحصار قطر على إتمام عامها الثاني، إذ قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر في 5 يونيو 2017.

ثم فرضت تلك الدول على قطر حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكانت السعودية وقطر، عضوتا مجلس التعاون الخليجي، تبادلتا الاتهامات باستخدام الحج والعمرة أداة في خلافاتهما السياسية.