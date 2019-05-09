19 برنامجًا لنزيلات مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الشهرين الماضيين، 19 برنامجاً تدريبياً لنزيلاتها المشمولات بالرعاية والموظفات العاملات معهن.

واشتملت البرامج على العديد من الدورات في مجال تطوير الذات مثل مواجهة الصعوبات ومصاعب الحياة ومهارات التفكير وإدارة الوقت ودورة الاستثمار الأمثل والتحفيز الإيجابي ومنهجية التغيير، والمحاضرات الدينية مثل سلامة الصدر وفضل الطعام والدفاع المدني والتوعوية مثل حملة “عشانكم” التي أقيمت بمناسبة الأسبوع الخليجي لسلامة الفم والأسنان ومحاضرة “السمنة وسبل الوقاية منها”، بالإضافة إلى دورات التقنية والفنون، ومنها دورات مهارات التعامل مع برامج العروض التقديمية وتحرير الصور وفنون الديكوباج، وكذلك البرامج التعريفية بجمعية بنيان وخدماتها وجمعية نقاء ومبادئ الزراعة الداخلية والخارجية.

يُشار إلى أن هذه البرامج والمحاضرات أقيمت بالشراكة مع العديد من الجهات التعليمية والتدريبية مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجامعة الملك سعود ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة واللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم) وذلك ضمن الاتفاقيات السنوية التي تعقدها مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض لخدمة نزيلاتها وتطوير أداء الكادر الوظيفي العامل معهن.

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