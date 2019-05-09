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فعاليات رمضانية مختلفة ضمن طاقة الألوان الترفيهية في أبها
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات طاقة الألوان الترفيهية والمقامة في القاعة الكبرى بأبها، تحت إشراف هيئة الترفية والتي تستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لإحياء ليالي رمضان.
وتشهد فعاليات طاقة الألوان العديد من العروض الترفيهية، منها عروض الفرق الاستعراضية ومن أهمها فرقة بابا فرحان التي كانت ضمن البرامج الرمضانية القديمة والتي تعرض على القناة الأولى، وعرض الطبل وعرض لليزر مان والبيكسل شو.
كما شاركت خلال الفعالية فرقة باب الحارة بحلتها القديمة والجذابة والتي استمتع الجمهور بمشاهدتها، وتلى ذلك مسابقات الحروف، كما شملت الفعالية بعض العروض والتصاميم والرسم التي تديرها أيادٍ سعودية.
وشهدت الفعالية حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجنسين والذي استمتع بالعروض الترفيهية التي تم ربطها بالمكتسبات الترفيهية للعصر الحديث بطريقة جذابة تتناسب مع جميع أفراد المجتمع وفئاته لتمنح الجماهير انطباع يعزز إبقاءه كطابع يتكرر في كل السنوات القادمة.
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