اخبار السعوديه

فعاليات رمضانية مختلفة ضمن طاقة الألوان الترفيهية في أبها

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم فعاليات رمضانية مختلفة ضمن طاقة الألوان الترفيهية في أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-09

فعاليات رمضانية مختلفة ضمن طاقة الألوان الترفيهية في أبها

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات طاقة الألوان الترفيهية والمقامة في القاعة الكبرى بأبها، تحت إشراف هيئة الترفية والتي تستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لإحياء ليالي رمضان.

وتشهد فعاليات طاقة الألوان العديد من العروض الترفيهية، منها عروض الفرق الاستعراضية ومن أهمها فرقة بابا فرحان التي كانت ضمن البرامج الرمضانية القديمة والتي تعرض على القناة الأولى، وعرض الطبل وعرض لليزر مان والبيكسل شو.

Advertisements

كما شاركت خلال الفعالية فرقة باب الحارة بحلتها القديمة والجذابة والتي استمتع الجمهور بمشاهدتها، وتلى ذلك مسابقات الحروف، كما شملت الفعالية بعض العروض والتصاميم والرسم التي تديرها أيادٍ سعودية.

وشهدت الفعالية حضوراً جماهيرياً كبيراً من الجنسين والذي استمتع بالعروض الترفيهية التي تم ربطها بالمكتسبات الترفيهية للعصر الحديث بطريقة جذابة تتناسب مع جميع أفراد المجتمع وفئاته لتمنح الجماهير انطباع يعزز إبقاءه كطابع يتكرر في كل السنوات القادمة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فعاليات رمضانية مختلفة ضمن طاقة الألوان الترفيهية في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا