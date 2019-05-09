كوثر الأربش : نهضة المملكة صفعت إيران وهُددت بالقتل بسبب تغريدة!

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الكاتبة وعضو مجلس الشورى، كوثر الأربش أن حي “المسورة” عشوائيات، والأهالي هم من يطمحون لتطويرها حتى لا تستمر وكرًا للعصابات والإرهاب، وتظل مؤذية لأهالي العوامية قبل أي أحد آخر.

وتابعت كوثر الأربش خلال حوارها إلى برنامج “الليوان” على قناة روتانا خليجية، أن المكان جاهز والمجتمع مرحب، والأمور بخير، فقط على الشيعي أن يخطو خطوة.

وتقدم “متابعات الخليج 365” فيما يلي أبرز 12 تصريحات للكاتبة كوثر الأربش خلال الحوار:

1- لا يوجد اضطهاد للشيعة اليوم في هذه الدولة، لكن هناك من له مصلحة في بقاء “المظلومية” حية.

2 – اللعب على المظلومية لعبة سياسية قذرة، لعزل الشيعي والتحكم فيه.

3 – إيران روجت نبوءة أن الدولة السعودية ستموت بوفاة الملك عبدالله، لكن الدولة نهضت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهضة غير مسبوقة، فكان الأمر صفعة قوية على وجوههم.

4 – الوطنية أمر عاطفي، وإذا كنت تريد أن تتبنى خطابًا وطنيًا فلا بد أن تتبنى خطابًا إنسانيًا.

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5 – عملنا على عدة أمور تهدف لإظهار مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بحُلة جديدة، ونتابع حتى أبسط الانتقادات لأننا نريد أن نكون نبض الناس.

6 – شاءوا أو أبوا أنا “أم الشهيد” محمد العيسى، وعندما بدأت في كشف التطرف الشيعي خافوا من هذا الصوت الذي رأوا أنه مُسيء للمذهب.

7 – أنا شيعية لكن لا أفخر لا بالخميني ولا حسن نصر الله.

8 – الخطاب الذي قدمه “نمر النمر” شجع على الإرهاب بالتركيز على المظلومية، فاستجابت له عصابات جاهزة للجريمة.

9 – هُددت بالقتل عبر الهاتف ورسائل مواقع التواصل بعد أن غردت ضد نمر النمر.

10 – نظام الحكم في السعودية من البدء إلى اليوم قائم على عدم التفريق المذهبي والعرقي والقبلي.

11 – خلاص مللنا من التخوين والتشكيك، ولاحظت أن هناك لهفة حقيقة لاحتضان الشيعي.

12 – المثقف الشيعي لديه حياتان ومهدد دائماً بالطرد خارج مجتمعه الشيعي إذا خالف السائد، ونظرتي له تظل حائرة بين التعاطف واللوم.