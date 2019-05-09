متى ينتهي موعد نزول حساب المواطن الدفعة 18 ؟

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطنون بشأن متى ينتهي موعد نزول حساب متابعات الخليج 365 الدفعة 18، والتي بدأ البرنامج صرفها من الساعات الأولى لليوم الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان.

وبحسب ما أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 فقد تم بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الخميس.

وشدّد حساب متابعات الخليج 365 أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

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ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يقدمها المستفيد عند التسجيل لكن يتم مطابقتها مع السجلات الرسمية وفي حال الاختلاف يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي بعض الحالات تكون الأسرة مُؤهلة لكن لا يتم صرف الدعم لها، ويكون السبب في ذلك أن حد الدخل الذي تتحصل عليه الأسرة أعلى من حد الدخل الذي يسمح به بالنسبة للمستفيدين من الدعم.

ويُشدد حساب متابعات الخليج 365 على ضرورة الإفصاح عن كل أنواع الدخل بما فيها دخل حافز أو ساند أو غيرها من البرامج إضافة إلى الدخل الناتج عن السجلات التجارية وغيرها.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.