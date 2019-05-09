توضيح مهم من حساب المواطن بعد إيداع الدفعة 18

2019-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه يمكن لأي فرد (ذكر أو أنثى) التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة إلى 24 سنة.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 ردًا على العديد من الاستفسارات بشأن التسجيل في البرنامج، أنه لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن جامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم المستفيد وفي حال عدم توفرها لديه يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

كما علق حساب متابعات الخليج 365 على استفسار آخر بشأن وجود تعديل على مبلغ الدعم، وقال إن الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

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وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وسيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم الخميس.

وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق على ضرورة الإفصاح الكامل عن الدخل الخاص بكل أفراد الأسرة بما فيه راتب الزوجة.

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.